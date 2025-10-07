IL denuncia falta de planeamento e gestão da recolha selectiva em Santa Cruz

A candidatura da Iniciativa Liberal à Assembleia Municipal de Santa Cruz denuncia as "graves falhas na recolha seletiva de resíduos no concelho". O partido indica que, apesar dos investimentos anunciados e da "retórica ambiental" da Câmara Municipal, o sistema de recolha diferenciada "continua a funcionar de forma irregular e descoordenada, comprometendo o esforço dos cidadãos e a credibilidade das políticas ambientais do município".

Nuno Fernandes aponta que, em várias zonas do concelho, com especial enfoque no Caniço, Camacha e Santo da Serra, a recolha de plástico, vidro e papel é feita de forma inconsistente, "com contentores cheios durante dias, material espalhado nas ruas e falta de manutenção dos ecopontos". "O resultado é um serviço caótico, que desmotiva a população a separar os resíduos e anula o potencial ambiental e económico da reciclagem", lamenta.

O candidato à Assembleia Municipal de Santa Cruz indica que “a recolha selectiva é um serviço essencial, não um luxo. Quando a Câmara não garante regularidade e qualidade, está a falhar com os cidadãos e com o ambiente.”

O cabeça-de-lista sublinha que “a liberdade também se aplica à gestão pública - e isso significa responsabilidade, eficiência e transparência. Queremos um sistema moderno, com recolhas calendarizadas e comunicadas, rotas inteligentes e parcerias com operadores privados quando necessário".

A candidatura liberal defende uma revisão profunda do modelo actual de gestão de resíduos, apostando na monitorização digital das rotas de recolha, na prestação pública de contas sobre os resultados de reciclagem e na cooperação com entidades privadas e associações locais para melhorar a eficiência.

"A Iniciativa Liberal acredita que Santa Cruz pode liderar na sustentabilidade, mas isso exige uma autarquia que planeie, execute e preste contas", termina o comunicado.

