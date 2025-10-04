PTP pede explicações a Élia Ascensão sobre obras no Portinho

A candidatura do PTP à Câmara Municipal de Santa Cruz questiona o JPP sobre a existência de irregularidades em obras na zona do Portinho. José Manuel Coelho alerta os munícipes e aponta que já terão começado trabalhos de terraplanagem na zona, com o intuito de preparar o terreno para construção, "apesar de não haver, alegadamente, autorização da Direção Regional do Património".

"Com a conivência da senhora presidente da Câmara, Elia Ascensão, já começaram a abrir caminho naquela zona protegida. A terraplanagem está a ser feita para dar lugar a mais uma obra de cimento, sem autorização da Direção Regional", afirmou o candidato do PTP.

O partido recorda que a notícia publicada pelo DIÁRIO, "que indicaria que a intervenção na zona do Portinho não tinha autorização do Governo Regional, apenas da autarquia local. A Direção Regional do Património terá, entretanto, fiscalizado a área e identificado a falta de licenciamento necessário para obras em território classificado".

Autoridade ambiental decide suspender intervenção ilegal no Portinho A Direcção Regional do Ambiente e Mar (DRAM) decidiu suspender a obra, com movimentação de terras e utilização de maquinaria pesada, em curso na encosta e na praia do Portinho, no litoral do Caniço, por carecer de autorização prévia por parte do organismo público competente pela orla costeira na Madeira.

O candidato acusa ainda o JPP de incoerência, referindo que o partido, no passado, participou numa acção popular para travar obras na falésia do Porto Novo, "obras que mais tarde acabariam licenciadas pela própria Câmara, sob liderança do mesmo partido".

"Eles embargaram as obras quando estavam na oposição, mas quando chegaram ao poder, licenciaram e as obras foram feitas e vendidas", disse, acrescentando que "não são flores que se cheirem".