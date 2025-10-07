JSD Santa Cruz incentiva interesse pela astronomia junto dos jovens

A Juventude Social Democrata de Santa Cruz visitou, no passado dia 3 de Outubro, o Observatório da Associação de Astronomia da Madeira, revelando-se uma forma de incentivar o interesse pela ciência e pela astronomia junto dos jovens do concelho.

A actividade ofereceu a possibilidade dos participantes observarem diversos corpos celestes. "Apesar da alteração das condições meteorológicas ao longo da noite - como o aparecimento de nebulosidade - foi possível realizar algumas observações astronómicas”, relatam os jovens laranjas

O programa incluiu também uma passagem pelo observatório solar e pela cúpula operacional do telescópio RC16, um equipamento utilizado em projectos científicos de relevo no âmbito da astronomia madeirense.

Mariana Martins, presidente desta estrutura, manifestou o seu agradecimento a todos os elementos da Associação de Astronomia da Madeira “pela colaboração, pela disponibilidade e pela oportunidade de conhecer os principais instrumentos e as atividades desenvolvidas por esta associação”.

A iniciativa terminou num momento de convívio, reforçando o compromisso da JSD Santa Cruz “em promover experiências educativas e culturais que estimulem a curiosidade e o conhecimento científico entre os mais jovens”.