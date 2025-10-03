PTP denuncia desaparecimento de peças de cantaria no Funchal

A candidatura do PTP ao Funchal, Raquel Coelho, denunciou, hoje, o desaparecimento de elementos arquitectónicos em cantaria, originalmente retirados da Ribeira de João Gomes, e criticou a preservação do património histórico da cidade.

Segundo denúncia feita por Raquel Coelho, "os arcos de pedra em causa foram desmontados de forma cuidadosa, com cada elemento numerado, fotografado e catalogado pela DRAC, numa operação feita a pedido do vereador do urbanismo Gil Canha".

Conforme explica, através de comunicado, a intenção, de acordo com o antigo autarca, era preservar os arcos em local visível e acessível. O plano passava por reinstalá-los na parte inferior do Jardim de Santa Catarina, em frente ao Museu CR7, como forma de valorizar o património e, eventualmente, permitir o seu reaproveitamento artístico no futuro. Contudo, após intervenções no Matadouro, levadas a cabo durante o mandato do então presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, o destino dos elementos em cantaria tornou-se incerto.

"As pedras apesar de terem sido cuidadosamente identificadas e armazenadas, acabaram por desaparecer sem deixar rasto. Segundo funcionários da CMF, poderão ter sido levadas para um aterro ou mesmo britadas", refere Raquel Coelho, que responsabiliza directamente a gestão camarária da altura pela alegada negligência.

"O caso levanta questões sobre a forma como o património histórico e arquitectónico está a ser tratado em contextos de reabilitação urbana e de obras públicas no Funchal", comclui.