Centros de convívio são “segunda família” para muitos idosos

"Mais do que um espaço de confraternização, o centro de convívio é um lugar onde cada idoso encontra os cuidados necessários para uma vida mais saudável". Foi desta forma que a presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira descreveu o trabalho que é feito nestes espaços.

Nivalda Gonçalves acompanhou a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude destacou, esta terça-feira, numa visita ao Centro Social e Paroquial da Encarnação (CSPE). Na ocasião, Paula Margarido enalteceu todos quantos se dedicam a servir a comunidade, sublinhando o papel determinante dos centros de convívio no bem-estar dos idosos.

Estas estruturas e as suas equipas são, muitas vezes, uma verdadeira segunda família: trocam o isolamento pela alegria, promovem a partilha e incentivam o envelhecimento activo. Nivalda Gonçalves

No caso do Centro Social e Paroquial da Encarnação, este foi fundado a 6 de Fevereiro de 1996 pelo Padre José Luís Gouveia de Sousa, para dar resposta às necessidades sociais e culturais da população local. Localizado no Estreito de Câmara de Lobos, tem como missão promover actividades socio-recreativas, fortalecer as relações interpessoais entre idosos e diferentes gerações, combater o isolamento e estimular a autonomia.

Desde 1997, a instituição dinamiza também a resposta social “Centro de Dia”, com capacidade para 50 idosos