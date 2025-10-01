GNR registou até 15 de setembro 1.942 burlas a idosos

A GNR registou entre 01 de janeiro e 15 de setembro 1.942 ocorrências de burlas, 4.964 crimes de furtos e 327 roubos a idosos, informou hoje a guarda no arranque da operação "Censos Sénior 2025".

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) refere que entre 01 de janeiro e 15 de setembro foram detidas três pessoas pela prática destes crimes de burlas, 57 pelos crimes de furto e 32 detidos por crimes de roubos.

A operação Censos Sénior, cuja edição de 2025 arranca hoje Dia Internacional do Idoso, permitiu identificar no ano passado mais de 42 mil idosos que vivem sozinhos e/ou isolados.

Segundo a guarda, a operação, que envolve cerca de 420 militares, vai decorrer até 16 de novembro em todo o território nacional e envolve ações de patrulhamento e sensibilização aos mais idosos para reforçar os comportamentos de autoproteção e segurança.

A operação pretende "alertar para os comportamentos de segurança que permitem reduzir o risco dos idosos tornarem-se vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto".

Entre janeiro e 15 de setembro, a GNR realizou 8.160 ações de sensibilização das quais 569 ações em sala e 7.591 ações porta-a-porta.

Na edição de 2024, a GNR sinalizou 42.873 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade.

As situações de maior vulnerabilidade foram reportadas às entidades competentes, sobretudo de apoio social, para acompanhamento.

Guarda foi o distrito onde mais idosos isolados ou a viver sozinhos foram sinalizados (5.606), seguido de Vila Real (5.143), Bragança (3.367), Faro (3.496), Viseu (3.325), Beja (2.998), Portalegre (2.772), Évora (2.462) e Santarém (2.020).

Na edição do ano passado, a GNR realizou ainda 369 ações de sensibilização em sala e 4.859 ações "porta a porta", abrangendo um total de 31.210 idosos.

A operação "Censos Sénior" decorre desde 2011, atualizando a cada ano a sinalização geográfica desta população.