Muitas nuvens nas previsões para esta sexta-feira na Madeira
As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente Norte e terras altas da ilha da Madeira.
É esperado vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Leste/Nordeste.
Os termómetros deverão marcar 20ºC de temperatura mínima, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já as máximas serão de 26ºC na Madeira e 25ºC na ‘Ilha Dourada’.
Para o Funchal, o IPMA aponta períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).
No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Norte com 1 a 1,5 metros, passando a ondas de Noroeste a partir da manhã. Na costa Sul são esperadas ondas do quadrante Sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará 23/24ºC.