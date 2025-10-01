Sete idosos da Madeira vítimas de crime apoiados pela APAV até Agosto

Mais de 1.550 idosos vítimas de crime foram apoiados nos primeiros oito meses do ano pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), correspondendo a 2.861 crimes, revelou a instituição.

Num comunicado divulgado no Dia Internacional das Pessoas Idosas, que hoje se assinala, a APAV diz que, em média, cada idoso foi vítima de dois crimes em simultâneo e que mais de metade (53,9%) dos que foram apoiados eram novas vítimas. Os restantes já estavam a ser acompanhados pela associação.

Três em cada quatro vítimas são mulheres e a faixa etária mais representada é entre os 65 e os 74 anos, com maior incidência nos grupos dos 65-69 anos (434 pessoas) e 70-74 anos (350 pessoas).

A violência doméstica representa 81% dos casos, seguida de crimes como ameaça/coação, burla e ofensas à integridade física.

Quanto ao perfil dos agressores, 57,8% são homens. Os dados indicam ainda que em um em cada três casos (33,5%) os agressores são filhos ou filhas das vítimas.

A violência ocorre maioritariamente na residência comum (53,9%) ou na casa da vítima (28,1%), indicam os dados da APAV.

A associação recorda que estes crimes afetam pessoas idosas em todo o país, lembrando que, entre janeiro e agosto, apoiou vítimas em 175 (56,8%) dos 308 municípios portugueses.

O distrito com maior número de vítimas apoiadas foi Lisboa (325), seguido de Braga (251), Faro (211), Porto (187), Setúbal (150), Vila Real (68), Santarém (58) e Coimbra (45). Nos Açores foram apoiadas 49 pessoas e na Madeira sete.

Os dados vão ser hoje apresentados no Seminário final do projeto "Portugal Mais Velho", que decorre em Lisboa e reúne especialistas, decisores e representantes da sociedade civil para debater os desafios do envelhecimento e a necessidade de prevenir e combater a violência contra pessoas idosas.

Também hoje, a APAV vai lançar uma nova campanha nacional de sensibilização, que pretende alertar para as várias formas de violência contra pessoas idosas e reforçar a cultura de respeito, proteção e solidariedade entre gerações.