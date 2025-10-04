Bombeiros chamados para abrir porta para socorrer idosa

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se, pelas 11h15 deste sábado, até à Travessa da Pena, no Funchal, para proceder à abertura de uma porta de uma habitação.

No interior da casa estava uma mulher, com cerca de 80 anos, que sofreu uma queda e que terá pedido socorro a um vizinho.

Os elementos da corporação mobilizados para esta ocorrência procederam à entrada da casa através de uma janela localizada no 1.º andar.

A mulher foi assistida e transportada para um hospital particular.