Bombeiros chamados para abrir porta para socorrer idosa
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se, pelas 11h15 deste sábado, até à Travessa da Pena, no Funchal, para proceder à abertura de uma porta de uma habitação.
No interior da casa estava uma mulher, com cerca de 80 anos, que sofreu uma queda e que terá pedido socorro a um vizinho.
Os elementos da corporação mobilizados para esta ocorrência procederam à entrada da casa através de uma janela localizada no 1.º andar.
A mulher foi assistida e transportada para um hospital particular.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo