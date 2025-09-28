Idosa atropelada no Funchal
Uma mulher de 79 anos foi atropelada, ao início da noite de ontem, na Rua Vale da Ajuda, no Funchal.
O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com uma ambulância para prestar socorro à vítima, pelas 20h20.
A idosa apresentava ferimentos numa mão e numa perna, e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
