Idosa atropelada no Funchal

Uma mulher de 79 anos foi atropelada, ao início da noite de ontem, na Rua Vale da Ajuda, no Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com uma ambulância para prestar socorro à vítima, pelas 20h20.

A idosa apresentava ferimentos numa mão e numa perna, e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.