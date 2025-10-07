CDU defende desburocratização da relação entre poder autárquico e população

A CDU defendeu, hoje, que "há que descentralizar, desburocratizar a relação entre o poder autárquico e as populações". "O poder autárquico não pode exercer as suas competências fechado em gabinetes, planeando sem ter conhecimento direto das situações, dos problemas que afectam os cidadãos", disse Énio Martins.

O candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz este, em campanha, por Santa Cruz. Na ocasião, disse não ser admissível "que se esteja no poder local a governar sem escutar os anseios, as reivindicações e as aspirações dos munícipes".

"Defendemos uma Câmara Municipal aberta às populações, que seja exemplo de democracia e participação popular", assumiu o cabeça-de-lista.

"O futuro constrói-se com a participação da população e com mais CDU para uma vida melhor", terminou.