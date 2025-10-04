CDU diz que faz falta "a voz da luta das populações em Santa Cruz"

A candidatura da CDU à Câmara Municipal de Santa Cruz considera que faz falta "a voz da luta das populações". O dia de hoje foi preenchido com a visita a diversas localidades do concelho, nomeadamente na freguesia de Gaula.

Énio Martins assume que "não é possível continuar com um concelho a andar em duas velocidades, um concelho que, em vez de se tornar uno em termos de desenvolvimento, promova o aumento das assimetrias locais". "O combate às assimetrias, a promoção de um desenvolvimento local justo e equilibrado passa pela concretização de um conjunto de investimentos que permita atacar as grandes questões de fundo que contribuem negativamente para a estagnação das localidades", indica o cabeça-de-lista.

No entender do candidato da CDU, "por exemplo, não é compreensível que sejam investidos mais de 5 milhões de euros na rede viária do Caniço e no saneamento básico nesta freguesia, esquecendo que as outras freguesias do concelho debatem-se igualmente com dificuldades e desequilíbrios nestas áreas".

O investimento público deve ser derramado pelas freguesias do concelho numa óptica de equilíbrio e justiça social. A falta de visão estratégica quanto ao modelo de desenvolvimento local que caracterizou os executivos liderados pelo PSD estendeu-se ao comando municipal sob responsabilidade do JPP. Ou seja, na prática não se alteraram as políticas para as localidades, continua a existir um distanciamento e um alheamento do executivo camarário relativamente às populações e às localidades mais afastadas dos centros, mais distantes das zonas de concentração de bens e serviços. Énio Martins

Énio Martins sublinhou a necessidade de valorizar as localidades e promover a participação directa das populações nas decisões que lhes dizem directamente respeito e que contribuem para o seu bem-estar e qualidade de vida. "As populações não podem ser encaradas somente como pagadoras de impostos e úteis no dia de dar o voto", reafirma o candidato da CDU.

"É necessário e urgente uma voz diferente em Santa Cruz. São necessários eleitos da CDU nos diversos órgãos autárquicos, na Assembleia Municipal, nas Assembleias de Freguesia, eleitos profundamente comprometidos com a defesa intransigente dos direitos das populações e com a concretização das aspirações destas a uma vida melhor, com mais qualidade e bem-estar", aponta.

O candidato disse ainda que, "no próximo dia 12 de Outubro, votar CDU é dar força a quem trabalha em prol do bem-estar geral, é dar força a quem sempre considerou que os direitos das populações são para serem cumpridos e que o desenvolvimento e o acesso a bens e serviços deve ser uma realidade para todos".