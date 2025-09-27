CDU quer travar "privataria" e devolver a Praia Formosa à população do Funchal

A CDU esteve, hoje, na Praia Formosa, onde prometeu "travar a privataria e devolver esta zona balnear à população do Funchal, em especial à juventude".

Na ocasião, o cabeça-de-lista à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume, denunciou que “ao longo das últimas décadas o litoral funchalense foi sendo entregue aos interesses privados, num processo de verdadeira privataria que tem limitado, de forma ilegal e escandalosa, o acesso ao mar à população”.

O candidato foi mais longe e afirmou que a Praia Formosa tem sido alvo de "sucessivas tentativas de betonização desordenada e especulação imobiliária, com a conivência da Câmara Municipal, do Governo Regional e dos partidos que os sustentam o PSD e CDS".

“É tempo de devolver a Praia Formosa ao povo do Funchal. As suas potencialidades estão a ser desperdiçadas. É urgente defender este património público e impedir que seja transformado num espaço exclusivo para uma minoria poderosa”, defendeu Ricardo Lume, citado em nota de imprensa.

Na sequência desta iniciativa, a CDU apresentou propôs ainda a criação da "Cidade da Juventude", um projecto que visa "valorizar a Praia Formosa como zona balnear de excelência, de acesso livre a todos, com infra-estruturas para o lazer, o desporto, a cultura e o desenvolvimento social e humano".