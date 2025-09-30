"É urgente resgatar a voz e a força do povo do Funchal", defende CDU

A CDU realizou, hoje, uma acção de campanha no Largo das Courelas, no Funchal, marcada por uma forte mobilização popular e pela intervenção do candidato à Câmara Municipal, Ricardo Lume.

Na sua intervenção, o candidato sublinhou a necessidade de abrir "uma nova etapa na luta pelos direitos", destacando que essa etapa "passa pela recuperação de eleitos da CDU na Câmara, na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia".

O candidato denunciou que milhares de funchalenses perderam a voz que defendia as suas justas reivindicações. Problemas fundamentais do desenvolvimento humano e social, que só eram trazidos à discussão pela CDU, ficaram sem representação nas reuniões da Câmara Municipal. "É urgente resgatar essa voz e essa força na luta pelos direitos com a eleição de vereadores da CDU", frisou.

Ricardo Lume sublinhou que a CDU é reconhecida, até por pessoas de outras forças políticas, como a força que nunca baixa os braços. "Quando é preciso lutar pelo saneamento básico, pela habitação, pelos caminhos, pelos transportes públicos, pelos direitos laborais e pela justiça social é com a CDU que as pessoas contam. A CDU é a força que está com o povo, todos os dias, em cada bairro, nas empresas, nas zonas altas, em toda a cidade".

Por isso, deixo o apelo aos funchalenses. "É preciso transformar o reconhecimento e o prestígio que a CDU conquistou nas ruas em votos no próximo dia 12 de outubro. A questão central não é escolher entre partidos que, no essencial, defendem os mesmos interesses e servem as mesmas clientelas. A questão decisiva é dar mais força a quem nunca desiste, a quem constrói alternativas, a quem propõe soluções para a vida real das pessoas. Essa força é a CDU", defendeu.

Nesse sentido, partido defende que existe um outro caminho para o Funchal. "Um caminho que respeita quem cá vive e trabalha; um caminho que devolva o Funchal à população, com justiça social, com salários dignos, com habitação acessível e com direitos para todos", finalizou.