CDU denuncia abandono da população do Garachico

A CDU acusou, hoje, os governantes de terem votado ao abandono a população do Garachico.

Durante uma acção de contacto com moradores daquela freguesia, os candidatos ao concelho de Câmara de Lobos destacaram: a falta de serviços básicos, na educação, saúde e apoio aos idosos, bem como a degradação de infra-estruturas.

“No Garachico até o edifício onde já funcionou a Escola está ao abandono”, aponta CDU.

Edgar Silva realça também o facto de naquela freguesia – “como tantas outras zonas altas” – “nem uma rede esgotos ter sido concluída em benefício de toda a população.”

“É inadmissível que nos dias de hoje, em pleno século XXI, milhares de pessoas estejam privadas do acesso ao saneamento básico. Quem reside no Garachico não tem direito, há anos, ao acesso à rede de saneamento básico, condição fundamental de desenvolvimento humano e social”, sublinha o coordenador regional da CDU.

O partido alertou ainda para descargas de esgotos em levadas e linhas de água, situação com “impactos extremamente negativos para o ambiente e saúde pública”.

“Estas situações revelam desigualdades profundas entre pessoas e territórios e demonstram como os governantes tratam de forma injusta as populações que vivem afastadas dos centros urbanos”, criticou a candidatura, argumentado que “os poucos direitos sociais alcançado”s na freguesia resultaram da “luta de muitos anos por parte das populações”.

Neste sentido, Edgar Silva apelou ao voto na CDU para que “se prossiga a luta por uma vida melhor e para que o abandono das zonas altas deixe de ser uma realidade”.