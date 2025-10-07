Acidente congestiona trânsito na Cancela
Um acidente de viação está a provocar congestionamento na zona da Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava. Segundo a aplicação InfoVias, o acidente ocorreu entre o quilómetro 25 e o quilómetro 21,7, causando uma fila de 3,3 quilómetros.
O trânsito encontra-se também pesado na área do Pilar - Santo António, no sentido Ribeira Brava - Machico, devido a tráfego intenso. Entre o quilómetro 14 e o quilómetro 16, regista-se uma fila de 2 quilómetros, segundo a mesma fonte.