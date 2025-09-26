Acidente ligeiro 'estrangula' trânsito na Ponte dos Socorridos

Um ligeiro toque entre duas viaturas em plena Ponte dos Socorridos, no sentido Ribeira Brava - Machico já está a entupir o tráfego rodoviário na Via Rápida, ainda nem eram 7h30.

Para os condutores que circulam nesse sentido, se puderem evitem, embora não haja, de facto, muitas alternativas.

Num dia em que, normalmente é muito mais calmo em termos de congestionamentos e nem sequer ainda amanheceu, a todos os condutores tenham mais cautelas na condução.

No outro sentido da Via Rápida e nas entradas do Funchal, a esta hora tudo corre sobre rodas...