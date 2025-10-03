 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Acidente na subida de Santa Rita congestiona trânsito

Foto Google Maps

Um acidente ocorrido na subida de Santa Rita, na Via Rápida, pouco antes das 9h00, está a congestionar fortemente o trânsito naquela zona para quem quer chegar ao lado Este da ilha, nomeadamente ao Funchal.

Assim, no sentido Ribeira Brava - Machico, conte com demora, sendo que a dupla fila estende-se neste momento por mais de 2 km, abrangendo já o nó de Câmara de Lobos.

