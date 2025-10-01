 DNOTICIAS.PT
Acidente em cadeia na via rápida deixa trânsito congestionado

Um acidente de viação, a envolver pelo menos quatro viaturas, no viaduto do Comboio, no Funchal, no sentido Santa Cruz- Câmara de Lobos, está a deixar o trânsito congestionado na via rápida. 

Segundo o que foi possível aferir, deste acidente em cadeia não terá resultado feridos, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido chamada ao local. 

O trânsito encontra-se congestionado tanto no sentido Machico-Ribeira Brava como Ribeira Brava-Machico, com filas superiores a 4 quilómetros de extensão, segundo a aplicação 'Info Vias'. 

