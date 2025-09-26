Acidente na Rua das Maravilhas congestiona trânsito
Um acidente ocorrido esta manhã na Rua das Maravilhas, no sentido descendente para o centro do Funchal, está a causar forte congestionamento na circulação rodoviária.
Os Bombeiros não foram chamados, podendo ter sido contudo um serviço entregue à Cruz Vermelha. O trânsito congestionado estende-se até após a rotunda do Hospital.
A situação estará já em fase de resolução.
