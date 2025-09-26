 DNOTICIAS.PT
Acidente na Rua das Maravilhas congestiona trânsito

Foto Google Maps

Um acidente ocorrido esta manhã na Rua das Maravilhas, no sentido descendente para o centro do Funchal, está a causar forte congestionamento na circulação rodoviária.

Os Bombeiros não foram chamados, podendo ter sido contudo um serviço entregue à Cruz Vermelha. O trânsito congestionado estende-se até após a rotunda do Hospital.

A situação estará já em fase de resolução.

