Trânsito complica manhã na via rápida

A circulação automóvel na manhã desta segunda-feira, 6 de Outubro, faz-se com algumas complicações nas principais estradas da Madeira.

Através das câmara da ViaLitoral é possível ver diversos abrandamentos e algumas paragens. Por exemplo, no sublanço Cancela-Caniço, entre o km 24 e o km 21, o tráfego automóvel atinge filas com mais de 3 quilómetros de extensão.

Há, ainda, alguma lentidão nas zonas de entrada e saída da Via Rápida. Também nos acessos ao centro do Funchal há registo de abrandamentos.

Foto ViaLitoral

É recomendada aos condutores atenção e precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente.