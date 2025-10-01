Acidente e trânsito intenso congestionam tráfego
Um acidente ocorrido na entrada da Via Rápida no nó do Esmeraldo, mais precisamente no sentido Machico - Ribeira Brava, está a condicionar fortemente o trânsito nesta manhã de quarta-feira.
Mas essa é apenas uma das situações que estão a condicionar o tráfego automóvel. Na habitual zona de congestionamento devido a trânsito intenso, desde a Cancela no sentido Machico - Ribeira Brava já há congestionamento de cerca de 3 km de extensão.
No sentido oposto, desde o nó de Câmara de Lobos, pode contar com trânsito lento no sentido Ribeira Brava - Machico, tudo por causa de tráfego intenso a esta hora, ainda antes das 8h00.
