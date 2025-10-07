Saiba o que hoje é notícia

Assinala-se hoje o 2.º aniversário dos ataques do movimento islamita Hamas contra Israel, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns, e desencadearam o conflito que tem devastado Gaza.

Dois anos depois do ataque e do início da ofensiva israelita na Faixa de Gaza, com um saldo de dezenas de milhares de mortos, reavivam-se esperanças de um acordo de paz, impulsionado pelo Presidente norte-americano.

Donald Trump apresentou um plano de paz com 20 pontos, que teve o acordo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, enquanto o Hamas disse aceitar alguns elementos, mas quer negociar outros.

As negociações estão a decorrer, de forma indireta, no Egito, que tem sido um dos mediadores, a par do Qatar e dos Estados Unidos.

Desde o início do conflito em Gaza, mais de 67 mil palestinianos morreram e 170 mil ficaram feridos, e a pressão internacional sobre Israel tem vindo a aumentar, com as autoridades israelitas a serem acusadas de genocídio e de usarem a fome como arma de guerra, alegações que Telavive rejeita.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

A seleção portuguesa começa hoje a preparar os jogos com Irlanda e Hungria, ambos em Alvalade, que podem garantir já em outubro o apuramento no Grupo F para o Mundial2026 de futebol.

Portugal tem o primeiro treino agendado para as 17:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 16:00, no mesmo local, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

O selecionador Roberto Martínez chamou 25 jogadores para os encontros da terça e quarta jornada do Grupo F, numa lista em que o lateral João Cancelo é baixa devido a lesão.

O médio João Neves esteve na convocatória inicial, mas foi dispensado ainda antes do inicio do estágio também devido a problemas físicos. Para o seu lugar, Martínez chamou o lateral esquerdo Nuno Tavares, tal como tinha acontecido em setembro, na altura por causa da dispensa de Diogo Dalot.