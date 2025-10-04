Saiba como controlar as contas em casa

Poupar dinheiro pode ser um verdadeiro desafio nos dias de hoje. As despesas domésticas, como as contas de água, eletricidade, gás, telecomunicações e alimentação, representam um peso considerável nos orçamentos familiares, dificultando a tarefa de poupar.

Através deste Explicador, saiba como adoptar algumas estratégias para conseguir reduzir alguns gastos.

Poupar no consumo da água

Além de poupar alguns euros, o gesto de poupar água deve estar também associado à preocupação ambiental.

Verificar se as torneiras estão bem fechadas;

Preferir duche ao banho de imersão;

Desligar a torneira enquanto coloca o champô ou lava a louça;

Usar as máquinas de lavar apenas quando estão cheias;

Instalar compressores redutores de caudal;

Instalar um autoclismo de dupla descarga.

Poupar no consumo da electricidade

Para conseguir economizar na luz necessita, segundo o Doutor Finanças, contratar uma potência adequada às suas necessidades, As mais comuns existentes no mercado, para uso doméstico, situam-se entre os 3,45 kVa e os 6,9 kVa.

Depois, deve escolher a tarifa. Saiba que nem sempre a tarifa bi-horária é a melhor opção. O Doutor Finanças explica que nas horas de vazio os preços são mais baixos, mas nas horas de vazio são mais caros do que na tarifa simples.

De forma resumida, as diferenças entre tarifas são as seguintes:

Tarifa simples: o preço é sempre o mesmo em todas as horas;

Tarifa bi-horária: existem dois preços diferentes. Um nas horas de vazio (mais barato) e outro nas horas fora de vazio (maio caro);

Tarifa tri-horária: a eletricidade é cobrada a três preços diferentes, consoante se trate de horas de vazio (mais barato), cheias (preço intermédio) ou de ponta (mais caro).

Se optar pela tarifa bi-horária ou tri-horária terá ainda de escolher se quer o ciclo diário ou o ciclo semanal.

Se decidir pelo ciclo diário saiba que os períodos horários são os mesmos todos os dias da semana. Neste caso, a electricidade é sempre mais barata entre as 22 horas de um dia e as 8 horas do dia seguinte, tanto na tarifa bi-horária como na tri-horária.

Já no clico semanal existe uma distinção entre dias úteis e sábados e domingos. Por exemplo, de segunda a sexta-feira, o vazio acontece entre a meia-noite e as sete da manhã, mas no domingo ocupa o dia todo.

“De uma forma resumida, o ciclo diário garante 70 horas de vazio por semana e o ciclo semanal garante 76 horas”, refere.

Poupar no gás

Para economizar nesta factura adopte algumas estratégias em várias divisões da casa e até mesmo pense em mudar de comercializador.

Controlo de uso de água quente;

Optimizar a fervura: Na cozinha utilize apenas a quantidade de água necessária para os alimentos que está a cozinhar. Assim que a água estiver a ferver, pode baixar o lume e poupar gás. Por fim, não abra o forno muitas vezes enquanto estiver a preparar alguma refeição;

Regular a temperatura do esquentador:

Escolher equipamentos eficientes;

Mudar de comercializador: Analise o mercado para perceber se pode compensar passar a pagar separadamente o fornecimento de hás e de electricidade.

Poupar nas telecomunicações

É importante ajudar o pacote às suas necessidades e tentar ao máximo pagar apenas por aquilo que efectivamente utiliza.

Analisar os consumos habituais;

Subscrição de canais premium;

Escolher a oferta de adesão ajustada às suas necessidades.

Poupar nas refeições

Planear a semana, prestar atenção aos prazos de validade e aproveitar as sobras para fazer novos pratos ou levar marmita para o trabalho. São apenas algumas das coisas que pode fazer para optimizar o orçamento destinado à alimentação.

Planear refeições: Ao planear vai te ruma maior certeza daquilo que precisa comprar e evita gastar dinheiro em ingredientes que não necessita;

Usar produtos sazonais: Os produtos da época beneficiam de condições mais favoráveis e de um custo de produção inferior;

Controlar os prazos de validade: Seja na despensa ou no frigorífico, guarde os artigos com prazo mais curto à frente e aqueles que aguentam mais tempo atrás;

Diversificar nas fontes de proteína: Aa carne e o peixe são as fontes de proteína mais populares, mas existem alternativas mais em conta e que são igualmente nutritivas. Por exemplo, ovos, grão-de-bico, feijão e lentilhas. Ao diversificar vai conseguir poupar dinheiro ao mesmo tempo que descobre novas receitas;

Aproveitar tudo dos alimentos: Combater o desperdício alimentar está também na forma como aproveita os alimentos;

Aproveitar as sobras: Utilize as sobras de comidas para outras refeições.

Fonte: Doutor Finanças