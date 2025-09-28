Moldova escolhe hoje nas urnas entre caminho europeu ou influência russa

As urnas abriram esta manhã na Moldova para eleições legislativas, que podem fazer com que o país vizinho da Ucrânia se afaste da atual trajetória pró-europeia para se aproximar de Moscovo.

As urnas abriram às 07:00 locais (05:00 em Lisboa), e fecharão às 21:00 locais. A votação perspetiva-se tensa, com o governo moldavo e a União Europeia (UE) a denunciarem interferências russas.

Em entrevista à Lusa, a Presidente da Moldova dramatizou as eleições e disse que os moldavos só podem escolher um de dois caminhos: o que aproxima o país da União Europeia (UE) ou o que o "arraste novamente para a área cinzenta da Rússia".

"Há dois caminhos para a Moldova: um que é conseguir, apesar da interferência russa, eleger um Parlamento que vai apoiar com veemência a integração da Moldova na UE e continuar este trilho de consolidar a nossa democracia, para que, um dia, sejamos parte da família da UE", disse Maia Sandu, em entrevista por videoconferência, a partir de Chisinau.

"Ou, se não demonstrarmos resiliência suficiente, a Moldova vai ser novamente arrastada para o passado, para a área cinzenta da Rússia", concluiu.

Atualmente, o país é governado pelo Partido de Ação e Solidariedade (PÁS) que é europeísta e pediu a adesão à União Europeia.

No entanto, a ex-república soviética -- considerada o país mais pobre da Europa -- tem enfrentado crises sérias, a começar pela guerra na vizinha Ucrânia, passando também pela inflação e corrupção do sistema, o que deixa descontentes muitos dos eleitores.

Em Portugal, votam cerca de 6.700 moldavos.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, promove hoje, último dia de funcionamento antes do encerramento para obras, um programa especial de atividades para crianças e famílias, de entrada livre, com visitas orientadas, jogos e momentos musicais.

O museu anunciou na segunda-feira que vai encerrar ao público a partir de 29 de setembro, para obras no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sem data exata de reabertura, mas que a direção prevê para o segundo semestre de 2026.

As propostas para os mais novos incluem uma "caça ao tesouro" inspirada em peças do museu e a criação de um mural coletivo que convida os visitantes a deixar ideias sobre o futuro da instituição.

O programa contempla também visitas orientadas conduzidas por especialistas, com destaque para a conservação e restauro dos Painéis de São Vicente de Fora, para a exposição temporária de pintura europeia, e para diferentes núcleos da coleção permanente.

DESPORTO

O Famalicão pode subir hoje ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, se vencer em casa o Rio Ave na sétima jornada, enquanto o Sporting de Braga recebe o Nacional em busca de voltar aos triunfos.

A derrota do Gil Vicente, que é quinto com 13 pontos, em casa do Benfica (2-1), na sexta-feira, abriu a porta à ultrapassagem pelo vizinho do Minho, que soma 11 e pode colocar-se em lugar de acesso às competições europeias.

Do outro lado, estará o Rio Ave, 17.º e penúltimo, com quatro pontos, à procura de se afastar dos lugares de descida, ainda sem vencer nesta edição do campeonato.

Antes dessa partida, aprazada para as 20:30 em Vila Nova de Famalicão, o Sporting de Braga acolhe o Nacional numa fase em que não vence para a I Liga há quatro partidas, somando nesse período três empates e uma derrota.

A primeira partida do dia opõe, pelas 15:30, o Alverca, outra equipa com quatro pontos, ao Vitória de Guimarães, outra equipa do Minho em busca de se aproximar dos primeiros postos, com os vitorianos em oitavo, com oito pontos.