Associação de vítimas de abuso sexual na Igreja em protesto hoje na Assembleia

A associação Coração Silenciado, que reúne vítimas de abuso sexual na Igreja, tem marcado um protesto junto à Assembleia da República contra a "falta de transparência" da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e inação do Estado.

O protesto acontece um dia depois da CEP ter anunciado que validou até ao momento 77 dos 84 pedidos de compensação financeira recebidos e que a comissão de fixação de compensações vai entrar em funcionamento ainda durante este mês de setembro.

Em declarações à Lusa, António Grosso, membro da Coração Silenciado, disse que a comissão de compensações financeiras às vítimas de abuso sexual deveria ter iniciado os seus trabalhos no primeiro dia de setembro e, apesar de a CEP ter indicado que esta comissão vai começar a funcionar ainda este mês, "não se sabe quando estará completa, porque é composta por sete elementos".

O protesto vai acontecer à frente da Assembleia da República também como crítica à "atitude inerte" do Estado português, "pelo facto de não ter feito nada, ou promovido nada de especial relativamente a este tema", acrescentou António Grosso.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Lisboa acolhe, a partir de hoje, o Lisbon Arab Film Festival, um festival que quer promover "o diálogo intercultural", através do cinema, e ultrapassar "ideias preconcebidas" sobre o mundo árabe.

O Lisbon Arab Film Festival (LAFF) cumpre a segunda edição, com 16 filmes a exibir até 04 de outubro na Culturgest e na Cinemateca Portuguesa, a maioria em antestreia portuguesa.

Com curadoria de João Gonçalves e Saoussen Khalifa, o LAFF apresenta filmes que abordam "questões sociais cruciais, como a liberdade, a emancipação, os direitos humanos e a migração".

***

A Festa do Outono regressa à Fundação de Serralves, no Porto, hoje e domingo, contando, na sua 15.ª edição, com mais de 150 propostas artísticas e ambientais, desde música, circo, teatro, oficinas e mercados temáticos.

De acordo com a programação, no sábado, o Parque de Serralves recebe as atuações músicas de Djonsaba Kanut (13:30), Cantes Malditos (15:30) e Bateu Matou (18:00).

Já, no domingo, o segundo dia de programação arranca com a Banda Sinfónica Portuguesa (11:30), seguindo-se a atuação de Emmy Curl (17:00).

O evento, que anualmente atraí dezenas de milhares de visitantes ao Parque de Serralves, propõe ainda 24 atividades performativas, como teatro, dança e circo contemporâneo com o espetáculo "A Raiz".

DESPORTO

O Sporting procura hoje juntar-se ao FC Porto no topo da I Liga de futebol na curta viagem ao campo do Estoril e manter um ponto de vantagem sobre o Benfica, na sétima jornada.

Um triunfo na casa do 12.º classificado, o terceiro seguido na prova, deixa os bicampeões nacionais com 18 pontos e provisoriamente em igualdade com o líder FC Porto, que só entra em campo na segunda-feira, no campo do Arouca, no fecho da ronda.

Na sexta-feira, no arranque da jornada, o Sporting caiu para terceiro e foi à condição ultrapassado pelo Benfica, que recebeu e venceu o Gil Vicente, por 2-1, e passou a somar 17 pontos, mais dois que os 'leões'.

O Estoril-Sporting está agendado para as 20:30 e é o quarto e último jogo do dia, já depois do Santa Clara-Tondela (15:30), Moreirense Casa Pia (15:30) e Estrela da Amadora-AVS (18:00).