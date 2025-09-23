Saiba quais as notícias que marcam esta terça-feira

Os líderes internacionais começam hoje a discursar na sede das Nações Unidas num evento conhecido como Debate Geral, com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a intervir neste primeiro dia de trabalhos.

O debate de alto-nível da 80.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU será o último discurso de Marcelo Rebelo de Sousa perante o órgão multilateral antes de deixar o cargo presidencial.

Após as intervenções da presidente da Assembleia-Geral, a alemã Annalena Baerbock, e do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, será o Brasil a abrir o Debate Geral, situação que ocorreu, pela primeira vez, em 1947.

De acordo com os serviços de protocolo da organização, nos primeiros anos nenhum Estado-membro queria ser o primeiro a falar. Na altura, o Brasil sempre se voluntariou para fazer a primeira intervenção. Uma decisão que acabou por ser assumida, em 1955, como uma tradição.

A segunda intervenção fica a cargo do país anfitrião, ou seja, os Estados Unidos. É o quinto discurso do Presidente Donald Trump no debate de alto nível e o primeiro desde que regressou à liderança da Casa Branca, em janeiro passado.

Encarado como uma oportunidade para os líderes internacionais se dirigirem ao mundo, é expectável que o conflito em Gaza, o reconhecimento do Estado da Palestina e a guerra na Ucrânia marquem o tom das intervenções no Debate Geral dos representantes dos 193 países com assento na ONU, incluindo de 89 presidentes e de 43 chefes de governo.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Benfica recebe o Rio Ave, na estreia caseira de José Mourinho, em busca de saltar para o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, em encontro em atraso da primeira jornada da prova.

Devido à participação nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, a receção dos 'encarnados' aos vila-condenses só agora se realiza, com o Benfica voltar à Luz, que sentenciou Bruno Lage, face ao empate com o Santa Clara e ao desaire com o Qarabag.

Com a queda de Lage, regressou, 25 anos depois, Mourinho, que se estreou com um triunfo por 3-0 no reduto do AVS, no sábado, e, agora, vai disputar o primeiro jogo como técnico do Benfica na nova Luz, já que, na anterior passagem, em 2000, o palco ainda era o estádio antigo.

Os 'encarnados' estão invictos no campeonato, com quatro vitórias e um empate, enquanto o conjunto de Vila do Conde, orientado pelo grego Sotiris Silaidopoulos, ainda não ganhou, tendo perdido os dois últimos jogos, após três empates.

A formação da Luz parte para o jogo do terceiro lugar, a dois pontos do Sporting e a cinco do líder 100% vitorioso FC Porto, enquanto o Rio Ave segue em 16.º, em lugar de play-off.

O encontro entre o Benfica e o Rio Ave, em atraso da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se hoje, pelas 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Sérgio Guelho, da AF Guarda.

ECONOMIA

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se em Concertação Social, num encontro que contará com a presença do ministro das Finanças, para discutir o Orçamento do Estado para 2026, que será entregue no parlamento a 10 de outubro.

A agenda oficial da reunião indica que na ordem de trabalhos consta a apresentação das linhas gerais do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) por parte do ministro Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e o Conselho Europeu de outubro 2025 por parte da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, entre outros assuntos.

O início da reunião está previsto para as 11:00 na sede do Conselho Económico e Social, em Lisboa, num encontro que será presidido pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, como habitual.

PAÍS

O trânsito em algumas zonas da cidade de Lisboa pode ser afetado nas manhãs de hoje e quarta-feira, devido à deslocação da tuneladora do Plano de Drenagem de Santa Apolónia para o Beato, iniciada na segunda-feira à noite.

Segundo o município, "devido à dimensão do transporte [da tuneladora], este cruzará duas vezes a Avenida Infante D. Henrique, pelo que se prevê um impacto significativo no trânsito local", especialmente durante as manhãs de hoje e de quarta-feira.

A tuneladora - com 130 metros de comprimento, 6,4 metros de diâmetro externo e uma cabeça de corte de 70 toneladas - irá iniciar a construção do segundo túnel que ligará o Beato a Chelas, numa extensão de cerca de um quilómetro.

O primeiro túnel do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL), com uma extensão de cinco quilómetros, ligando Campolide a Santa Apolónia, começou a ser construído em dezembro de 2023 e ficou concluído em 22 de julho deste ano. Prevê-se que o segundo túnel esteja concluído do final do ano de 2026. O investimento total do PGDL está estimado em 250 milhões de euros.

SOCIEDADE

A campanha de vacinação contra a gripe e a covid-19 arranca hoje em unidades do SNS e farmácias, visando imunizar contra a gripe 2,5 milhões de pessoas e 1,5 milhões contra a covid-19 até dezembro, anunciou a Direção-Geral da Saúde.

Sob o lema "Vacine-se e proteja os momentos mais importantes", a campanha sazonal traz como novidade a vacinação gratuita contra a gripe para todas as crianças entre os seis e os 23 meses, e comparticipada para as que têm entre os dois e os cinco anos, disse à agência Lusa o subdiretor-geral da Saúde, André Peralta Santos.

"Este ano temos uma novidade que está também decorrente de, nos bebés e nas crianças até aos cinco anos, a gripe causar doença que muitas vezes acaba em internamentos, felizmente com a recuperação total", salientou.

André Peralta Santos lembrou que devem vacinar-se contra a gripe e a covid-19 os maiores de 60 anos, os doentes crónicos de todas as idades e os profissionais de saúde, recordando a importância da imunização contra estes vírus que "continuam a causar doença grave, especialmente nos mais idosos".

***

A Comissão de Educação e Ciência ouve hoje o reitor da Universidade do Porto, o diretor da Faculdade de Medicina e o presidente da Federação Académica sobre o concurso especial de acesso ao curso de medicina da instituição.

António de Sousa Pereira, Altamiro Costa Pereira e Francisco Porto Fernandes são ouvidos na sequência da polémica em torno do concurso especial de acesso ao curso de medicina.

Em 05 de setembro, o semanário Expresso tornou pública a denúncia do reitor da Universidade do Porto de que tinham existido pressões de pessoas consideradas influentes para deixar entrar em medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no concurso especial de acesso para licenciados de outras áreas.

As declarações de António Sousa Pereira mereceram duras críticas do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, que acusou o reitor de mentir a propósito de um problema criado pela própria instituição, chegando a afirmar que aceitaria a demissão do responsável caso este a pedisse.

O Ministério Público (MP) já abriu um inquérito relacionado com o caso, que levou ainda a reações da Federação Académica do Porto e das associações de estudantes da Universidade do Porto.