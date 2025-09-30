Nuvens e aguaceiros nas previsões de hoje para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para esta terça-feira, dia 30 de Setembro, apontam para períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte/Nordeste, sendo fraco (inferior a 15 km/h) na zona do Funchal.

As temperaturas irão variar entre os 20 e os 25ºC no Funchal e 20 a 24ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.