Madeira com céu muito nublado e aguaceiros fracos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com períodos de céu muito nublado e com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos nas terras altas e vertentes norte da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de nordeste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 20ºC de mínima e os 24.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 20.ºC de mínima e os 25.ºC de máxima.

Já para o Funchal também está previsto períodos de céu muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros a partir do meio da manhã na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 24.ºC