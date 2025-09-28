Jorge Carvalho quer novo PDM para "responder às necessidades habitacionais do Funchal"

Caso seja eleito a 12 de Novembro, o candidato da coligação ‘Funchal Sempre Melhor’ (PSD/CDS) à Câmara Municipal do Funchal pretende rever, de forma "urgente", o Plano Director Municipal (PDM). O anúncio foi feito este sábado por Jorge Carvalho, que considera esta medida "essencial para responder às necessidades habitacionais do concelho".

Segundo o candidato, o actual PDM, implementado em 2018, “veio dificultar muito a realização da auto-construção”, pelo que a sua revisão "permitirá devolver às famílias das zonas altas a possibilidade de construir e ampliar as suas casas, com regras claras e condições de segurança adequadas", defendeu.

“Assumimos o compromisso de rever o PDM o mais rapidamente possível. Nas zonas altas do Funchal, temos de voltar a permitir que as pessoas, nos terrenos que são seus, possam construir ou ampliar as suas casas de forma digna, segura e adequada às suas necessidades”, prometeu Jorge Carvalho citado em nota de imprensa.

O candidato destacou também a necessidade de reforçar a habitação a custos controlados e apoiar as cooperativas. “Com o novo PDM vamos repor a majoração de 20% na construção. Isso significa que, por exemplo, em vez de 100, poderão ser construídos 120 fogos, aumentando a oferta de habitação para a classe média", apontou.

Paralelamente, continuou a coligação 'Funchal Sempre Melhor’ diz querer usar "todas as isenções e incentivos disponíveis para apoiar promotores privados e cooperativas, garantindo habitação acessível aos mais jovens e às famílias funchalenses”.

Numa outra nota,. o candidato lembrou que, "fruto da evolução, a realidade da mobilidade mudou nos últimos anos, sobretudo após a pandemia, exigindo uma resposta integrada".

“Não podemos olhar para a mobilidade com base na realidade de 2018. O Funchal tem hoje cerca de 90 mil automóveis, e todos os dias milhares entram no centro da cidade. Precisamos de soluções para melhorar a fluidez do trânsito, eliminar nódulos identificados, incentivar o transporte público e criar mais espaços de estacionamento”, defende Jorge Carvalho.

Neste sentido preconiza “criar bolsas de estacionamento nas zonas altas, para servir os moradores e tornar a mobilidade mais fluida, e ao mesmo tempo aumentar as zonas de estacionamento no centro da cidade junto aos principais serviços, nas freguesias da Sé, São Pedro, Imaculado, Santa Maria Maior e Santa Luzia”.

“A cidade cresceu, desenvolveu-se, e precisamos de acompanhar esse crescimento com melhores acessibilidades e mais estacionamentos”, vincou Jorge Carvalho.

O candidato concluiu afirmando que o objectivo da sua candidatura é "responder às necessidades reais dos funchalenses, conciliando habitação, mobilidade e qualidade de vida". “Temos de compreender a orografia do Funchal e as necessidades das suas gentes. Queremos que quem cá vive circule com conforto, que quem trabalha no concelho tenha acessos fáceis e que os visitantes o façam com tranquilidade. Este é o compromisso de uma cidade que se quer sempre melhor”, rematou.