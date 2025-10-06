Moto que desapareceu no Funchal já foi encontrada

A moto ‘Honda Honda PCX 125’, de cor branca, com a matrícula AH-32-SN, que esta manhã desapareceu na Rua da Conceição, no Funchal, já foi encontrada.

O proprietário garantiu que o veículo estava nas imediações e não apresentava danos.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o lesado referiu que a moto foi furtada enquanto tinha ido ao barbeiro. O motociclista apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública.