Moto que desapareceu no Funchal já foi encontrada
A moto ‘Honda Honda PCX 125’, de cor branca, com a matrícula AH-32-SN, que esta manhã desapareceu na Rua da Conceição, no Funchal, já foi encontrada.
O proprietário garantiu que o veículo estava nas imediações e não apresentava danos.
Tal como o DIÁRIO noticiou, o lesado referiu que a moto foi furtada enquanto tinha ido ao barbeiro. O motociclista apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública.
