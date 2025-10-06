Moto furtada na Rua da Conceição

Uma moto foi furtada esta manhã na Rua da Conceição, no Funchal.

Segundo o proprietário do veículo, trata-se de uma ‘Honda PCX 125’, de cor branca, com a matrícula AH-32-SN.

O lesado referiu ao DIÁRIO que deixou a moto parada nesta rua por volta das 11 horas e garante que a moto desapareceu enquanto foi ao barbeiro.

Pede assim a quem tiver alguma informação sobre o seu paradeiro para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública onde já apresentou queixa.