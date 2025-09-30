Homem encontrado morto no trem de aterragem de avião em aeroporto dos EUA

O corpo de um homem, suspeito de ser clandestino, foi encontrado no compartimento do trem de aterragem de um avião da companhia American Airlines, chegado da Europa.

O corpo foi descoberto na manhã de domingo, enquanto o avião estava a ser sujeito a manutenção no Aeroporto Internacional Charlotte Douglas, na Carolina do Norte.

O Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg afirmou, em comunicado, que está a investigar a morte.

Nem a companhia aérea nem a polícia forneceram informações sobre a identidade da pessoa que morreu, incluindo a possível causa da morte, nem indicaram a origem do voo.

O aeroporto declarou estar profundamente consternado com a descoberta e afirmou que apoiará a investigação policial.

A companhia aérea American Airlines indicou que está a colaborar com as autoridades na investigação e remeteu as questões para a polícia.

Especialistas consideram que cerca de três quartos dos clandestinos não sobrevivem se se esconderem no trem de aterragem de um avião devido ao frio extremo e à falta de oxigénio sentidos quando a aeronave atinge a altitude de cruzeiro.

Em janeiro, dois corpos foram encontrados no compartimento do trem de aterragem de um avião da JetBlue no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, Florida.

Os corpos foram descobertos na área das rodas durante uma inspeção de rotina pós-voo.

A aeronave tinha chegado a Fort Lauderdale pouco depois de um voo proveniente do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque, e tinha estado em Kingston, na Jamaica, e em Salt Lake City, no Utah, mais cedo nesse dia.

Em dezembro, um corpo foi encontrado no compartimento do trem de aterragem de um avião da United Airlines após este ter aterrado em Maui (Havai), proveniente de Chicago.