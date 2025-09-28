Homem encontrado morto numa levada na Ponta do Sol
Um homem, cuja idade não foi possível apurar, foi hoje encontrado morto na Levada do Norte, no Lombo de São João, na Ponta do Sol.
Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados ao local, mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.
O Delegado de Saúde confirmou o óbito.
A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.
