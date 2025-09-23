Clubes madeirenses em destaque no Campeonato Nacional de Clubes de pesca desportiva

Dois clubes madeirenses marcaram presença no Campeonato Nacional de Clubes da 2.ª Divisão – Zona Sul, que se realizou no passado fim-de-semana, contando com um total de 16 equipas.

Segundo nota remetida à imprensa, o Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz brilhou na prova de sábado, conquistando o primeiro lugar. No domingo terminou na 7.ª posição, "somando assim pontos importantes que lhe garantem, para já, o 3.º lugar da classificação geral".



Já o Grupo de Amadores de Pesca Desportiva da Madeira não conseguiu repetir a mesma sorte. No sábado alcançou o 14.º lugar e no domingo foi 15.º, encontrando-se actualmente no 15.º posto da tabela.

Faltam quatro provas por disputar e as duas colectividades madeirenses mantêm intacta a ambição de subir posições e lutar pelos lugares cimeiros da classificação.