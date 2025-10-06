Clube Naval do Funchal satisfeito com resultados da canoagem

O Clube Naval do Funchal, através de comunicado, deu conta, hoje, da sua satisfação com os resultados obtidos na Taça de Portugal de Canoagem de Mar e no Madeira Ocean Challenge (MOC), competições que se realizaram este fim-de-semana.

Resultados – Taça de Portugal de Canoagem de Mar

SS2 Sénior Masculino: 1.º lugar – Miguel Martins e Rodrigo Santos

1.º lugar – SS2 Absoluto Misto: 1.º lugar – Rui Macedo e Beatriz Santos

1.º lugar – SS1 Sénior Feminino: 3.º lugar – Carlota Duarte

3.º lugar – SS2 Sénior Masculino: 6.º lugar – Paulo Camacho e Márcio Teixeira

Na classificação coletiva, o Clube Naval do Funchal alcançou o 4.º lugar, "consolidando a sua posição entre as melhores equipas nacionais".

Resultados – Madeira Ocean Challenge

SS2 Misto Sub-23: 1.º lugar – Rui Macedo e Beatriz Santos

1.º lugar – SS2 Sub-23 Masculino: 1.º lugar – Miguel Martins e Rodrigo Santos

1.º lugar – SS2 Sénior Masculino: 4.º lugar – Paulo Camacho e Márcio Teixeira

4.º lugar – SS1 Master A Feminino: 1.º lugar – Carlota Duarte

"Estas conquistas mostram o excelente momento desportivo do CNF, que continua a afirmar-se como uma das referências da canoagem regional e nacional", termina.