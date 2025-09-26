AD Galomar regressa ao Europeu de Clubes de Squash

Depois de dois anos a se classificar em quinto lugar do ESF European Club Squash Championships 2025, a AD Galomar regressa à maior prova de clubes da Europa, desta feita em Graz, na Áustria.

Os campeões nacionais ficaram inseridos no Grupo D da prova masculina e com uma vitória e uma derrota, qualificaram-se em segundo do Grupo com Sportwerk Hamburg, equipa alemã, a passar em primeiro.

Na manhã de ontem, a equipa madeirense foi a jogo diante dos ingleses Leamington nos quartos-de-final, onde cederam por 3-1 - com Aron Gomez a conquistar o único ponto madeirense.

Hoje a partir das 12 horas, a AD Galomar entra em court para disputar o play-off de 5/8 diante dos irlandeses do Fitzwilliam LTC.

Na sua estreia em Campeonatos Europeus, a equipa feminina da AD Galomar ficou inserida no Grupo A e após disputa dos 4 encontros da fase de grupos, a equipa madeirense qualificou-se em quarto lugar, caindo para o play-off de 7/9. Num sistema de grupo, com os suiços do Team Fricktal e luxemburgueses do Squash Factory Schengen-Lëtzebuerg, as madeirenses vão tentar fazer história e qualificar-se em sétimo lugar no seu primeiro Europeu. Hoje é dia de encontro diante dos suíços às 14 horas e amanhã por volta das 10 horas diante das luxemburguesas.