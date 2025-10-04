Três madeirenses integraram selecção nacional sub-16 de pesca desportiva

Três madeirenses integraram a Seleção Nacional Sub-16 de pesca desportiva, no 33.º Campeonato Mundial de Pesca de Costa para Jovens, que se realizou entre 27 de Setembro e 3 de Outubro, em Peñíscola e Castellón de la Plana, em Espanha.

"A Associação de Pesca Desportiva da Região Autónoma da Madeira (APDRAM) regozija-se com o excelente 4.º lugar colectivo alcançado pela Selecção Nacional, entre um total de nove seleções participantes. Cumpre destacar que Portugal se manteve em posição de pódio ao longo de grande parte da competição, tendo saído do mesmo apenas na derradeira jornada", indica em nota à imprensa.

Ricardo Barradas, do Clube Desportivo e Cultural de Porto Moniz, foi o melhor português em prova, conquistando o 8.º lugar na classificação geral. Sérgio Araújo e Afonso Freitas, ambos representantes do Clube Desportivo Mar e Serra, alcançaram os 51.º e 52.º lugares, respectivamente.