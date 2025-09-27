AD Galomar repete 5.º lugar no Campeonato da Europa de Clubes de Squash

A equipa sénior masculina da Associação Desportiva Galomar derrotou, hoje, em Graz, capital da província de Styria, no Sul da Áustria, os checos do Viktoria Brno Sportprofit e igualou o 5.º lugar alcançado nas duas últimas temporadas no Campeonato da Europa de Clubes de Squash.

Os madeirenses despediram-se da competição, com uma por 3-1.

Nos femininos, a equipa da AD Galomar estreou-se na competição com um 8.º lugar final, derrotando na última partida a equipa dos Países Baixos, o Squash Factory Schengen Lëtzebuerg, por 2-1, com a particularidade de o triunfo ter sido selado pela atleta madeirense Laura Catanho, que derrotou a holandesa Nelly Kellner por 3-0.

No último desafio da competição diante da equipa da Chéquia, Rui Soares abriu as hostilidades com um triunfo sobre o austríaco Aqeel Rehman por 11-6, 11-8 e 11-3, em menos de 30 minutos.

O espanhol Pascal Gomez não conseguiu superar a oposição do checo Daniel Mekbib, perdendo por 1-3 com os parciais de 9-11, 5-11, 11-8 e 6-11. No entanto, o jogo que conquistou veio a revelar-se decisivo nas contas finais. Imbuído desse espírito de missão, Aron Astray realizou uma partida impressionante diante do croata Matej Hrncirik, quebrando o seu adversário após 1 hora de squash de grande intensidade física.

Os parciais de 7-11, 13-11, 11-5 e 11-9 revelam bem a enorme batalha que se desenrolou dentro do court, com o jogador espanhol da AD Galomar a sorrir no final. Com este resultado, “bastava” a Diego Pita conquistar um jogo na partida diante do checo Martin Svec para garantir o triunfo na eliminatória.

Entrou melhor no encontro o jogador checo, vencendo o primeiro jogo com relativa facilidade (3-11). O jovem jogador natural da Madeira, mas que reside no Reino Unido há diversos anos, mostrava alguns sinais de nervosismo, mas o curto intervalo entre jogos fez bem a Diego Pita que se recompôs e entrou no segundo jogo totalmente transfigurado. O score de 11-4 atribuiu automaticamente a vitória ao conjunto insular.

Os regulamentos obrigavam a que se disputassem pelo menos 4 jogos, com a particularidade de da última partida ter terminado empatada a 2-2. O último jogo acabou com o parcial de 18-16 favorável a Diego Pita. Resultado que permitiu à AD Galomar, voltar a igualar a melhor classificação de sempre no Campeonato da Europa de Clubes, com a conquista do 5.º lugar final.

Nos femininos, e em ano de estreia nestas andanças, o conjunto formado por Sofia Aveiro Pita, Inês Gómez, Laura Catanho e Inês Silva terminou a competição em 8.º lugar. Na eliminatória decisiva diante do conjunto que vinha dos Países Baixos, o Squash Factory Schengen Lëtzebuerg, as madeirenses acabaram vencendo por 2-1.

A espanhola Inês Gómez, que realizou uma competição tremenda, foi a primeira a entrar em court para defrontar a holandesa Francoise Donven, que derrotou por 3-0 (11-3, 11-3 e 11-3).

Na segunda partida do dia, Sofia Aveiro Pita enfrentou a suíça Nadia Pfister e acabou derrotada por 1-3 (10-12, 3-11, 11-6 e 9-11). O destino da eliminatória ficava nas mãos da jovem madeirense Laura Catanho, que tinha pela frente a oposição de Nelly Kellner. Estreante nestas lides internacionais, Laura Catanho venceu os parciais por 11-5, 11-3 e 11-0.