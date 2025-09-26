III Torneio de Andebol do Clube Desportivo São Roque realiza-se no Pavilhão do Curral das Freiras

O Clube Desportivo São Roque organiza, entre os dias 26 e 28 de setembro, o III Torneio de Andebol, dedicado aos escalões de formação femininos.

A competição terá lugar no Pavilhão do Curral das Freiras e contará com a participação de sete clubes regionais, incluindo o clube organizador, bem como a presença de duas equipas convidadas do Maia Stars, provenientes do continente português.

Durante três dias, o recinto desportivo será palco de intensos jogos, promovendo o espírito desportivo, a camaradagem e o crescimento da modalidade junto das jovens atletas.

Este torneio constitui não apenas uma oportunidade de competição, mas também um momento de convívio e partilha, afirmando o compromisso do Clube Desportivo São Roque com o desenvolvimento do andebol feminino.