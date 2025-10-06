IL preocupada com o estado de conservação do Parque Desportivo de Água de Pena

A Iniciativa Liberal (IL) de Machico expressa, através de um comunicado enviado às redacções, preocupação com o estado de conservação das estruturas do no Parque Desportivo de Água de Pena, nomeadamente no que respeita às telas de cobertura e as estruturas metálicas de suporte da placa central

"As imagens recentes evidenciam sinais claros de degradação, incluindo: Ferrugem avançada em pontos de fixação metálicos e nos refletores instalados, acumulação de sujidade e corrosão que comprometem a durabilidade dos materiais e desgaste visível nas estruturas de fixação das telas, fundamentais para a estabilidade do espaço coberto", refere o partido.

A IL diz tratar-se de uma situação "alarmante", tendo em conta que este espaço, por ser diariamente frequentado por famílias e crianças, como local de prática desportiva, lazer e convívio. "A eventual falha de componentes estruturais pode ter consequências graves para a segurança dos utilizadores."

Na ótica do partido existem três questões que exigem resposta imediata: "Quem é a entidade responsável pela vistoria e manutenção das telas e estruturas do Parque Desportivo de Água de Pena? Quando foi realizada a última inspeção técnica certificada à integridade destas estruturas? Existem relatórios públicos que atestem a segurança actual do espaço, garantindo que não há risco para os utilizadores?"

"A Iniciativa Liberal exige que seja realizada uma vistoria independente e urgente às condições estruturais do parque, incluindo as telas e respetivos pontos de fixação. Sejam divulgados publicamente os resultados dessas inspeções, para que a população tenha garantias de transparência", refere.

O partido entende que o "Parque Desportivo de Água de Pena tem potencial para ser uma referência regional no desporto e lazer, mas a segurança dos cidadãos tem de ser a prioridade absoluta. Não pode ser admissível que crianças e famílias utilizem diariamente um espaço cujas estruturas apresentam sinais tão visíveis de deterioração sem que haja garantias técnicas claras da sua fiabilidade."

"A Iniciativa Liberal permanecerá vigilante e continuará a exigir responsabilidades às entidades competentes, em defesa da segurança, transparência e boa gestão dos equipamentos públicos em Machico", remata.