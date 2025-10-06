Ponta do Sol recebe 'ADN RACE' a 2 de Novembro

O concelho de Ponta do Sol recebe no dia 2 de Novembro o evento 'ADN RACE Ponta do Sol 2025'. As inscrição terminam já esta sexta-feira, 10 de Outubro.

Esta é uma prova do campeonato regional de trail 2025/2026 da Associação Atletismo da Região Autónoma da Madeira, organizada pela ADN Ponta do Sol. As inscrições da prova são efetuadas através do site oficial em www.adnrace.pt

O evento é composto por duas provas: Trail Longo de 33 km, 1.700 desnível positivo. Esta prova tem a partida agendada para as 8 horas na promenade da Madalena do mar, sobe até ao Paul da Serra e termina na meta no Centro Cultural John dos Passos.

A outra prova - 'Trail Sprint' - terá 14km, 800 desnível positivo, com partida às 10 horas da Madalena do Mar, sobre até à levada nova dos Canhas e regressa até a meta no Centro Cultural John dos Passos