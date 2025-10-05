Criação de emprego na Ponta do Sol é prioridade para Rui Marques

A candidatura da coligação PSD/CDS assume o compromisso de criar um Programa de Emprego para desempregados, em parceria com o setor empresarial local. Esta medida assenta em nas áreas em que existe mais carência de recursos. O objectivo é que, após um período de formação, apoiado pelo município, este se concretize na criação de postos de trabalho efectivos.

Rui Marques garante que esta será uma das várias medidas previstas para a dinamização do emprego no seu concelho. O candidato explicou ainda que a medida prevê premiar as empresas que cumpram o requisito de transformar a formação num posto de trabalho efectivo. . “Ao mesmo tempo que incentivamos o nosso tecido empresarial a contratar pessoas da Ponta do Sol em áreas em que há falta comprovada de recursos, estamos a contribuir não só para que estes trabalhadores tenham uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, como tenham, também, a estabilidade necessária para aqui realizarem os seus projetos de vida”, vinca o cabeça-de-lista, lembrando que, nesta como em todas as outras propostas defendidas pela sua candidatura, “aquilo que está verdadeiramente em causa é a melhoria das condições de vida dos pontassolenses”.

Esta coligação defende ainda um Sistema de Incentivos Municipal destinado a apoiar e a dinamizar as cadeias de produção e a economia local, assim como o primeiro emprego no concelho.

Aquilo que sentimos, no dia-a-dia, é que existe uma necessidade de atenção a quem quer investir na Ponta do Sol e que é preciso trabalhar em parceria e articulação para que as coisas aconteçam e para que tenhamos, no nosso concelho, mais investimento e mais emprego local. Rui Marques

Rui Marques garante que, estando à frente do executivo, irá criar um Regulamento de Apoio ao Empreendedorismo, com benefícios e bonificações nas taxas e licenciamentos, gerido por um Gabinete de Apoio ao Investimento e Empreendedorismo que seja capaz de trabalhar "de forma responsável, concertada e eficiente".

“Não podemos continuar a perder oportunidades no nosso concelho e estas são, entre outras propostas do nosso Manifesto Eleitoral, medidas que vão impulsionar o desenvolvimento em que acreditamos e que a Ponta do Sol merece”, remata.