Madeira Parques tem mais de 230 empresas instaladas e mais de 2.300 empregos

A Madeira Parques Empresariais (MPE) apresentou, esta terça-feira, no Salão Nobre do Governo Regional, o Plano de Dinamização dos Parques Empresariais da Madeira 2025-2031. O documento define sete objectivos estratégicos, alinhados com o contrato de concessão em vigor até Março de 2031.

“Esta caminhada exige planeamento estratégico e um conjunto de planos de acção, nomeadamente em novas áreas de negócio, procurando captar novos investimentos, como a economia circular e o sector tecnológico”, afirmou Gonçalo Pimenta, presidente da MPE.

Segundo o responsável, a costa norte da Madeira é “particularmente atractiva” para a fixação de empresas tecnológicas, beneficiando de um enquadramento fiscal competitivo.

Dos 12 parques empresariais da Região, 11 estão operacionais, com uma taxa média de ocupação de 82% e mais de 230 empresas instaladas. Cinco deles já atingiram os 100% de ocupação, incluindo o da Camacha.

“Temos mais de 2.300 trabalhadores directamente nos parques empresariais, um bom indicador quantitativo e mensurável”, destacou Gonçalo Pimenta.

O volume de negócios da MPE ronda os 3 milhões de euros anuais. Nos últimos três anos não houve necessidade de injecções de capital público, o que, segundo a administração, demonstra a consolidação financeira da empresa.

O parque empresarial da Ponta do Sol continua encerrado devido à falta de entendimento com a Câmara Municipal.

“Quem sai a perder não somos nós, mas sim os investidores. É necessário ter um parque empresarial a funcionar no concelho”, sublinhou o presidente da MPE.

Em Santana, a taxa de ocupação já ultrapassa os 50% e está previsto um investimento de 12 milhões de euros por parte de uma empresa açoriana ainda este ano. Já São Vicente regista apenas 12 a 14% de ocupação, pelo que a estratégia passa pela captação de empresas ligadas à tecnologia, logística e economia circular.