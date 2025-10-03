ADN critica "demasiado trânsito" na cidade do Funchal

O ADN Madeira considera que é "urgente" adoptar medidas que limitem a entrada de veículos na Região Autónoma da Madeira (RAM).

O partido constata que nos últimos três anos, entre 2022 e 2024, entraram 36.023 veículos na Região, enquanto apenas 6.144 saíram pela via marítima. "Isto significa um saldo positivo de mais 29.879 automóveis a circular numa ilha limitada em termos geográficos. E estes números não incluem os motociclos, que entram mensalmente numa média de 150 unidades", pode ler-se no comunicado, onde também aponta que, em 2025, entre 1 de Janeiro e 30 de Setembro, entraram na Região 8.861 veículos e apenas saíram 1.723. "A grande maioria corresponde a carros novos, maioritariamente destinados às empresas de rent-a-cars", sublinha.

Actualmente, estima-se que existam já mais de 200 empresas a explorar a actividade de rent-a-cars na Região, sem qualquer limite de frota. Algumas acumulam, a actividade de aluguer com a de venda de automóveis. Esta situação pode resultar numa menor especialização, comprometendo a qualidade tanto no aluguer como na venda de veículos. ADN Madeira

O ADN apela às autoridades competentes para que fiscalizem as empresas de rent-a-cars, "avaliando o número de viaturas que cada uma mantém em operação, verificando se possuem locais adequados para estacionamento e qual o destino dado aos automóveis que, após acumularem muitos quilómetros, deixam de ser utilizados para aluguer.

Embora o ADN reconheça a importância do turismo para a economia regional, mas considera que é "essencial" avaliar os seus efeitos adversos, a sobrecarga das infra-estruturas rodoviárias, a degradação ambiental, a pressão sobre o estacionamento e a descaracterização da paisagem, factores que comprometem a qualidade de vida da população e a sustentabilidade da própria actividade turística.

O Funchal é, segundo a aplicação "TomTom" – fabricante de equipamentos de navegação GPS –, a cidade portuguesa com mais trânsito do país. O dado resulta do Índice de Tráfego relativo a 2023, Segundo o mesmo estudo, a nível nacional é no Funchal que o trânsito se revela mais caótico, sendo necessários em média 21 minutos e 30 segundos para percorrer apenas 10 quilómetros, o que coloca a cidade na 52.ª posição do ranking mundial. Logo a seguir surgem Lisboa, Porto, Braga e Coimbra, que ocupam, respetivamente, as posições 139.ª, 204.ª, 271.ª e 291.ª. No topo da lista mundial encontra-se Londres, como a cidade com maior congestionamento de tráfego. ADN Madeira

Além disso, o ADN vê com "preocupação" as recentes declarações do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, que afirmou que, pelos dados disponíveis sobre a elasticidade, a Madeira ainda não atingiu o seu limite turístico.

O partido alerta que, se o aumento do turismo continuar e se mantiverem as actuais entradas de veículos na Região, "em pouco tempo a Região poderá conquistar mais um 'prémio', o de cidade com mais trânsito".