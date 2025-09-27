Rui Marques promete mais apoios aos idosos e Lar na Ponta do Sol

O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal da Ponta do Sol, garantiu, hoje, que se vencer as Eleições do próximo dia 12 de Outubro, irá "aumentar e reformular os apoios sociais", "criar um Gabinete Municipal de Apoio Social ao Idoso e à Pessoa Dependente" e "trabalhar para que o seu concelho tenha um novo lar para a terceira idade, com valência de centro de dia e espaço para convívio intergeracional".

Isto porque, segundo, Rui Marques, "a autarquia não pode nem deve continuar alheia às reais necessidades da população".

Em comunicado remetido esta tarde às redacções, o candidato realça que o novo lar "tem condições e viabilidade de ser construído com recurso a parcerias com entidades privadas".

“Este é um investimento fundamental que está em falta no nosso concelho e que precisa de ser rapidamente assumido, em prol da dignidade, da segurança e da qualidade de vida que os nossos idosos merecem”, sublinhou o cabeça-de-lista, defendendo que a Ponta do Sol precisa de um executivo “que seja capaz de dialogar, de estabelecer pontes de entendimento e, não, de estar em constante guerrilha com todos e em permanente vitimização, sem que isso abone, em nada, a favor dos cidadãos”.

A par do reforço dos apoios e da criação de novas ajudas, Rui Marques defende a criação de um Vale Municipal do Idoso, "garantindo apoio mensal para as despesas com medicamentos", assim como a aquisição e disponibilização de equipamentos de apoio domiciliário – camas articuladas, cadeiras de rodas e andarilhos, em parceria com outras entidades.

Propõe-se ainda a reforçar, em colaboração com outras entidades, o apoio e o acompanhamento dos idosos no seu domicilio.

Garante, igualmente, a elaboração de um Plano Estratégico de Intervenção Social, que "será a base para que o Município possa trabalhar para corresponder às reais necessidades dos ponta-solenses, nesta área".

“Em várias áreas e, também, na área social, é essencial que saibamos olhar, com responsabilidade e compromisso, para o futuro, em articulação com quem for para obtermos e concretizarmos as muitas respostas que estão em falta”, concluiu o candidato.