Músico virtual e inteligência artificial revolucionam concerto na Ponta do Sol

O Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol, recebeu, este sábado, o evento ‘Sonarwave.AI’. O espectáculo representa a entrada numa nova era da música, em que a tecnologia e a inteligência artificial passam a desempenhar um papel criativo activo. Um dos elementos mais inovadores da apresentação foi o músico virtual operado por IA, capaz de reagir em tempo real com outros intérpretes e à manipulação sonora electrónica.

Num palco partilhado por quatro artistas e um músico virtual, o público mergulhou em paisagens sonoras e visuais imprevisíveis.

Este tipo de tecnologia permite experiências musicais interactivas, onde o computador deixa de ser apenas uma ferramenta de reprodução ou gravação e se torna um parceiro artístico, capaz de improvisar, acompanhar e até desafiar os músicos humanos.

O elenco reuniu Daniel Bolba (percussão), Fabian Campuzano (tuba e ocarina), Nuno Filipe (piano) e Hugo Olim (visuais).

Este foi um exemplo claro de como a IA está a transformar o panorama musical, abrindo portas a novas formas de expressão artística e interacção com o público.