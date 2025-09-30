 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Acidente na via rápida em São Martinho

None
Foto DR

Ocorreu, há pouco, um acidente na via rápida, na zona de São Martinho, mais concretamente no nó da saída oeste.

Segundo o que foi possível aferir, do sinistro não terá resultado nenhum ferido, apenas danos materiais. 

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já se encontra no local a tomar conta da ocorrência. 

O trânsito encontra-se mais lento neste local. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo