Acidente na via rápida em São Martinho
Ocorreu, há pouco, um acidente na via rápida, na zona de São Martinho, mais concretamente no nó da saída oeste.
Segundo o que foi possível aferir, do sinistro não terá resultado nenhum ferido, apenas danos materiais.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) já se encontra no local a tomar conta da ocorrência.
O trânsito encontra-se mais lento neste local.
