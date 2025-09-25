Manhã complicada na Via Rápida

A circulação automóvel faz-se com algumas complicações na manhã desta quinta-feira, 25 de Setembro, nas principais estradas da Madeira.

Muitos abrandamentos e algumas paragens são a realidade do trânsito neste arranque de dia. A situação mais complicada a esta hora verifica-se na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, com vários pontos críticos, nomeadamente aos quilómetros 10.5, 14 e 23, onde as filas de carros ultrapassam os dois quilómetros de extensão.

Como habitual, há alguma lentidão nas zonas entrada e saída da Via Rápida, mas a situação é semelhante ao longo do percurso, com vários pontos tensos. As zonas de acesso a escolas e a estacionamentos registam filas de trânsito com abrandamentos e até paragens.

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O sol é outro factor a ter em conta durante a condução, de forma a não encadear a visão.

O piso molhado também merece cautela.