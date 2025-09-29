Sublanço da faixa Sul da via rápida encerrado entre os nós do Caniço e Porto Novo

O sublanço da faixa Sul (sentido Funchal – Aeroporto) da via rápida, entre os nós do Caniço (16) e do Porto Novo (17), teve de ser encerrado devido à queda de um contentor na faixa de rodagem, ocorrida tarde, informou a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Conforme noticiou o DIÁRIO, um comunicado da Secretaria dá conta que "hoje, dia 29 de Setembro de 2025, pelas 16h55, um camião-trator que circulava com um contentor na via esquerda da faixa Norte da VR1 cerca do km 26.1, despistou-se, ocorrendo a queda do contentor na Via Rápida, entre o Nó do Caniço de Baixo (Nó 16) e o Nó do Porto Novo (Nó 17), na faixa Sul sobre a Ponte dos Reis Magos, implicando a interrupção completa do trânsito rodoviário na via no sentido Funchal – Santa Cruz (Aeroporto).

A mesma nota confirma que só há danos materiais a lamentar, "nomeadamente a destruição do separador central, de uma coluna de iluminação e também a guarda de segurança da berma direita e o guarda-corpos adjacente da faixa Sul".

Não obstante, e por esse mesmo motivo, a via permanecerá encerrada até que estejam repostas as normais condições de segurança, avança a tutela.

"O sublanço da faixa sul (sentido Funchal – Aeroporto) da via rápida entre os nós do Caniço (16) e do Porto Novo (17) teve de ser encerrado e só será reaberto, mesmo que só numa via, quando estiverem reconstituídas condições mínimas de segurança, estando-se a envidar todos os esforços no sentido de, com a maior brevidade, se abrir uma via ao tráfego", pode ler-se no comunicado remetido às redacções.

A mesma nota indica que, "neste momento a empresa transportadora tem já no local e a caminho do mesmo, vários meios aptos à remoção do contentor".

Do mesmo modo, "a VIALITORAL está a mobilizar todos os outros meios que sejam necessários e estejam disponíveis para minorar os efeitos do acidente".

A PSP e a Direcção Regional de Estradas estão a acompanhar e a auxiliar a Concessionária VIALITORAL.

Perante a interrupção, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas deixa ainda a alternativa recomendada para a circulação automóvel:

Sair da Via Rápida no Nó do Caniço de Baixo e virar à direita em direção ao Caniço Centro;

Seguir até à rotunda e tomar a primeira saída em direção à Camacha/Caniço Centro;

Continuar pela Estrada Comendador António Nóbrega (Variante ao Caniço) até à rotunda;

Tomar a primeira saída e seguir pela Estrada João Gonçalves Zarco até à Estrada Regional 204 (Estrada do Aeroporto);

Seguir sempre pela Estrada Regional até à entrada da Via Rápida no Nó do Porto Novo, sentido Aeroporto.